Çarşamba-Ayvacık karayolunda kaza: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da Çarşamba-Ayvacık karayolu üzerinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba-Ayvacık karayolu Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.A. idaresindeki 55 NF 083 plakalı otomobili ile E.K. yönetimindeki 55 AIT 351 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Ç.A. ve kazaya karışan diğer araçta bulunan Ü.P.Y. ve M.Ü.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.