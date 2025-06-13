Çarşafla hırsızlık yapan kadın yakalandı

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Adana'da tanınmamak için çarşaf giyerek semt pazarlarında hırsızlık yapan Aynur G., yüzlerce lira ve ziynet eşyası çaldı. Polis, kadını pazar bölgesinde yakaladı.

ADANA'da tanınmamak için çarşaf giyen Aynur G. (32), kucağında bebeğiyle gittiği semt pazarlarındaki 3 kadının çantalarından 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ile 3 bin 500 lirayı çaldı. Polis, önlem aldığı semt pazarında Aynur G.'yi keşif yaparken yakaladı.

Seyhan ilçesindeki semt pazarlarına alışveriş bahanesiyle giden Aynur G., tanınmamak için çarşaf giyerek farklı tarihlerde 3 kadının çantalarından 2 cumhuriyet altını, 5 ziynet eşyası, cep telefonu ile 3 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı. Mağdır kadınların ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kucağında bebeğiyle hırsızlık yapan şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayların meydana geldiği semt pazarının bulunduğu bölgede önlem alan polis, Aynur G.'yi keşif yaptığı sırada yakaladı. Emniyete götürülen Aynur G.'nin, 2 ayrı 'Yankesicilik' suçundan daha arandığı tespit edildi. Sorgusunda, yankesicilik yapmadığını öne süren Aynur G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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