Çarşaf giyip 130 gram altın ve 900 dolar çaldılar

Konya'da hırsızlık şüphelisi 2 kadın, çarşaf giyerek kapısını zorla açıp, girdikleri evden 130 gram altın ve 900 dolar çaldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ebru Pektaş, tutuklandı. Ekipler, diğer şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürürken, hırsızlık için binaya giriş anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde 5 Ekim Çarşamba günü, bir evde kimsenin bulunmadığı sırada, kapı zorla açılarak 130 gram altın ve 900 dolar çalındı. Hırsızlığı fark edenlerin ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

ÇARŞAFLI HIRSIZLIK

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, apartmana, üzerinde çarşaf bulunan 2 kadının girdiğini belirledi. Hırsızlığı 2 kadının gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, gidiş güzergahlarındaki kamera kayıtlarını da tek tek inceledi.

CAMİ TUVALETİNDE KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞLER

Polis ekipleri, 2 kadının, birkaç kilometre ilerideki İplikçi Camii'nin tuvaletine girip, üstlerindeki çarşafları çıkararak kendi kıyafetleriyle ayrıldıklarını belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, 2 kadının ayrıca apartmandaki dairelerin zillerine bastığını, boş olduğunu anladıkları eve ise zorlayarak kapıyı açıp, girdiklerini saptadı. Polis, kimliğini belirlediği şüphelilerden Ebru Pektaş'ı 8 Ekim'de saklandığı evinde yakaladı. Gözaltına alınan Pektaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Polis, diğer kadın şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.