Çare Derneği Gazze'de İnsani Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Çare Derneği, Gazze'de yürüttüğü insani yardım faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerine gıda paketi, sıcak yemek ve içme suyu desteği sağlamaya devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yardım çalışmaları kapsamında 180 bin porsiyon sıcak yemek dağıtılarak, Gazze'de 875 binden fazla kişiye ulaşıldı.

Ayrıca, 7 bin 500 aileye gıda paketi, 162 binden fazla kişiye ise temiz içme suyu desteği sağlandı.

Gazze'deki çocukların eğitim ve yaşam ihtiyaçlarını da gözeten dernek, 200 yetime düzenli olarak aylık burs ve aidat ödemesi yapıyor.

Bölgeye ulaştırılan 60'tan fazla tır dolusu gıda yardımı ve destek verilen 6 yardım gemisi ile Çare Derneği, Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasına önemli katkı sağladı.

Dernek, Gazze halkına desteğini sürdürmeyi hedefliyor.