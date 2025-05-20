Caravaggio Ve Strasbourg Percussions İstanbul'da Buluşuyor

Caravaggio Ve Strasbourg Percussions İstanbul'da Buluşuyor
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Fransız müzik grubu Caravaggio ile Strasbourg Percussions, 27 Mayıs'ta İstanbul'da ortak bir konser verecek. 'RuptuR' adlı performans, müzik ve sahne sanatlarını bir araya getiriyor.

Fransız müzik grubu Caravaggio ile Fransa'nın köklü perküsyon topluluklarından Strasbourg Percussions, 27 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, iki topluluğun ortak çalışması olan RuptuR, müzik ile sahne sanatlarını tekil performansta buluşturacak.

Besteciler Benjamin de la Fuente ve Samuel Sighicelli tarafından tasarlanan RuptuR, elektronik dokular, ışık ve perküsyonun bütüncül akışla iç içe geçtiği dört bölümlük bir ses evreni yaratarak, çarpıcı sahne deneyimi sunacak.

Her bölüm, yaklaşık 17 dakika sürecek.

Caravaggio grubu Bruno Chevillon, Benjamin de la Fuente, Eric Echampard ve Samuel Sighicelli, Strasbourg Percussions ise Theo His-Mahier, Lou Renaud-Bailly ve İstanbul doğumlu perküsyon sanatçısı Emil Kuyumcuyan'dan oluşuyor.

Etkinliğin ışık tasarımı Christophe Schaeffer, ses tasarımı Vanessa Court, teknik koordinasyonu ise Laurent Fournaise imzası taşıyor.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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