CAPURGANA - Kolombiya'da doğal güzelliğiyle insanları büyüleyen Acandi kıyıları - Haberler

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CAPURGANA - Kolombiya'da doğal güzelliğiyle insanları büyüleyen Acandi kıyıları

AA - Juan Jaiver Torres Padilla - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kıyının drone görselleri Kolombiya'nın Choco eyaletinin Panama sınırına yakın olan Capurgana kentinde bulunan Acandi beldesindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kıyının drone görselleri Kolombiya'nın Choco eyaletinin Panama sınırına yakın olan Capurgana kentinde bulunan Acandi beldesindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini bekliyor.

CAPURGANA - Kolombiya'da doğal güzelliğiyle insanları büyüleyen Acandi kıyıları

CAPURGANA - Kolombiya'da doğal güzelliğiyle insanları büyüleyen Acandi kıyıları

CAPURGANA - Kolombiya'da doğal güzelliğiyle insanları büyüleyen Acandi kıyıları

AA / Juan Jaiver Torres Padilla - Güncel

Kolombiya, Panama, Drone, Güncel, Haberler

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