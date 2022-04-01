CAPURGANA - Kolombiya'da doğal güzelliğiyle insanları büyüleyen Acandi kıyıları
AA - Juan Jaiver Torres Padilla - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kıyının drone görselleri Kolombiya'nın Choco eyaletinin Panama sınırına yakın olan Capurgana kentinde bulunan Acandi beldesindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini bekliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kıyının drone görselleri Kolombiya'nın Choco eyaletinin Panama sınırına yakın olan Capurgana kentinde bulunan Acandi beldesindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini bekliyor.