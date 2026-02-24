Haberler

Cape Town Uluslararası Havalimanı'nda çıkan yangın nedeniyle uçuşlar askıya alındı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town Uluslararası Havalimanı'nda çıkan yangın nedeniyle uluslararası uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yangın söndürüldü fakat havalimanı altyapısında hasar meydana geldi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Batı Cape eyaletindeki Cape Town Uluslararası Havalimanı'nda çıkan yangın nedeniyle uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Güney Afrika Havalimanları Şirketi Sözcüsü Ofentse Dijoe, ülkenin ikinci en yoğun havalimanının dış hatlar terminalinde öğle saatlerinde çıkan yangının söndürüldüğünü, yolcu ve personelin ise güvende olduğunu açıkladı.

Önlem olarak uluslararası uçuşların geçici süreyle askıya alındığını ve gelen uluslararası uçuşların da bölgedeki diğer havalimanlarına yönlendirildiğini belirten Dijoe, "Daha önce iniş yapmış uluslararası uçuşlara ait işlemler devam ediyor." dedi.

Dijoe, yangının internet altyapısı ve bilgi teknolojisi hizmetleri dahil havalimanı altyapısında hasara yol açtığını vurgulayarak, yolculara iç hat uçuşlarına ilişkin güncellemeleri havayolu şirketlerinden kontrol etmelerini tavsiye etti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, yangının elektrik kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
