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Güney Afrika'da yabancı karşıtı protestolarda bir Ganalı öldü

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Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yabancı karşıtı protestolar sırasında 40 yaşındaki Ganalı terzi Bashiru Isak, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Gana Dışişleri Bakanlığı olayı kınayarak adil soruşturma ve faillerin yakalanmasını talep etti.

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde yabancı karşıtı protestolarda bir Ganalı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Gana Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Gana vatandaşı Bashiru Isak'ın, 30 Haziran'da Cape Town'un Khayelitsha bölgesinde yabancı karşıtı gösteriler sırasında, iş yerinde silahlı saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 20 yıldır Güney Afrika'da yaşayan ve terzilik yapan, 3 çocuk babası Isak'ın, saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı vurgulanan açıklamada, Güney Afrika'da Afrikalı göçmenlere yönelik artan yabancı düşmanlığından endişe duyulduğu ifade edildi.

Güney Afrika makamlarından olayın kapsamlı, şeffaf ve hızlı şekilde soruşturulması, faillerin yakalanarak adalet önüne çıkarılması talep edilen açıklamada, ülkedeki Gana vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için koruma tedbirlerinin artırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ayrıca Güney Afrika'daki Gana Yüksek Komisyonunun cenazenin ülkeye nakli için gerekli işlemleri yürüttüğü bildirildi.

Güney Afrika'da yabancı karşıtı gerilim

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

"Operation Dudula" ve "March and March" gibi düzensiz göçmen karşıtı gruplar, belgesiz göçmenlere 30 Haziran'a kadar ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunurken, KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde yabancılara yönelik çeşitli şiddet olayları yaşandı.

Son olayla yabancı karşıtı protestoların şiddete dönüşmesi sonucu Cape Town'da bir Gana vatandaşının hayatını kaybetmesi, ülkedeki güvenlik endişelerini yeniden artırdı.

Kaynak: AA / Adam Abu
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