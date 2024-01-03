Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği İhtiyaç Sahiplerine Giysi Yardımı Yaptı
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği, ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor. Dernek temsilciliği tarafından kentte 250 ihtiyaç sahibine giysi yardımı yapıldı. Derneğin temsilcisi Mehmet Emin Turan, gönüllere dokunmaya yetim, dul ve kimsesizlere can suyu olmaya devam ettiklerini belirtti.
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor.
Dernek temsilciliğince bu kapsamda kentte 250 ihtiyaç sahibine giysi yardımı yapıldı.
Derneğin temsilcisi Mehmet Emin Turan, gönüllere dokunmaya yetim, dul ve kimsesizlere can suyu olmaya devam ediyoruz." dedi.