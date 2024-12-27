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Cansuyu Derneği İstanbul Temsilciliği Açıldı

Cansuyu Derneği İstanbul Temsilciliği Açıldı
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Cansuyu Derneği İstanbul Temsilciliğinin açılış töreni Eyüpsultan'da gerçekleşti. Törende, derneğin 20 yıllık çalışmaları ve mazlumlara ulaşma gayreti konuşuldu. Açılışa birçok önemli isim katıldı.

Cansuyu Derneği İstanbul Temsilciliğinin Eyüpsultan'daki yeni binasının açılış töreni yapıldı.

Törende konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Cansuyu Derneğinin, 20 yıldır hem Türkiye hem dünyada mazlumlara, mağdurlara ulaşma gayreti içerisindeki bir kuruluş olduğunu söyledi.

Derneğin İstanbul'da temsilciliğinin bulunmasının önemli olduğunu vurgulayan Kaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü de 20 yaşına giren derneğin dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar birçok ülkede faaliyette bulunduğunu belirtti.

Köylü, "Ayrıca derneğimiz 81 şehrimizde de muhtaçları gözetir bir konumdadır. Derneğimiz 25 ana kalemde faaliyetlerini yürütmektedir ve bunları eş zamanlı olarak yapmaktır." dedi.

Büyük bir yardım kuruluşu olduklarının altını çizen Köylü, hem dünyada hem Türkiye'de sağlam bir marka haline geldiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurdele kesimi yapılarak, Cansuyu Derneği İstanbul Temsilciliğinin açılışı yapıldı.

Açılışa, Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, İBB Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Müdürü Vedat Kara ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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