Cansuyu Derneği Gazze'ye 1500 Ton İnsani Yardım Ulaştırdı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 1500 tonluk insani yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Köylü, yazılı açıklamasında, iki yılı aşkın süredir insani dramın yaşandığı Gazze'de yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüklerini belirtti.

Gazze'deki çatışmaların başlamasıyla Cansuyu Derneğinin tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Köylü, "7 Ekim'den itibaren o bölgelerde sıcak yemek dağıtımlarına başladık. O günden bugüne kadar sıcak yemek dağıtımlarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sınır kapılarının açılması durumunda Gazze'ye yardım ulaştırma noktasında hazır olduklarını vurgulayan Köylü, şunları kaydetti:

"Mısır'da Gazze'ye sokmak için yaptığımız yardım çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürmektedir. Ara ara Refah Kapısı açılmaktadır. Hemen her fırsatta çok miktarda gıda başta olmak üzere acil yardım malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. Çok daha büyük yardım organizasyon çalışmalarını devam ettiriyoruz."

Köylü, bugüne kadar 1500 tondan fazla insani yardım malzemesini dışarıdan temin ederek tırlarla Gazze içerisine soktuklarını ve dağıtımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Cansuyu Derneğinin, Gazze'nin yanı sıra 80 ülkede faaliyet gösterdiğini kaydeden Köylü, özellikle Keşmir, Doğu Türkistan, Arakan ve Yemen gibi coğrafyalara yardım ulaştırmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.