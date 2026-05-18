Haberler

79. Cannes Film Festivali'nde Türkiye standı ilgi gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 79. Cannes Film Festivali'nde kurduğu Türkiye standıyla uluslararası profesyonellerle buluştu. Stantta Türk yapım şirketleri, satış ajansları ve sektör temsilcileri yeni işbirlikleri için görüşmeler yaparken, ünlü oyuncular Caner Cindoruk, Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek, Ozan Akbaba ve Özge Gürel de sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce 79. Cannes Film Festivali kapsamında kurulan Türkiye standı, ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında düzenlenen "Cannes Film Marketi" alanında kurulan stantta Türk yapım şirketleri, satış ajansları ve sektör temsilcileri uluslararası profesyonellerle bir araya gelerek yeni işbirlikleri ve ortak yapım fırsatlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin prodüksiyon altyapısı, teşvik sistemi, teknik imkanları ve film çekim süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Festival süresince stantta gerçekleştirilen görüşmelerde Türk sinemasının uluslararası dolaşımını artırmaya yönelik temaslar öne çıktı, Bakanlık tarafından hazırlanan "Film Yapım Teşvikleri Rehberi" ile Türk filmleri, yapım ve post-prodüksiyon şirketleri, satış ajansları ve Türkiye'de düzenlenen festivallere ilişkin kapsamlı tanıtım materyalleri uluslararası konuklara sunuldu.

Ülkenin farklı coğrafyaları ile film çekim mekanlarının tanıtıldığı stantta, doğal güzelliklere sahip bölgelerden tarihi antik kentlere uzanan çeşitli çekim alanlarına ilişkin içerikler yer aldı.

Öte yandan festival kapsamında standı ziyaret eden sinema ve dizi dünyasının tanınmış isimleri uluslararası sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bu kapsamda, Caner Cindoruk, Engin Altan Düzyatan, Engin Akyürek, Ozan Akbaba ve Özge Gürel, Türkiye'nin yaratıcı endüstrilerine yönelik uluslararası ilgiyi güçlendiren görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nazan Öncel'den Sezen Aksu'ya şok sözler: Dostluk yalanmış

İki efsane birbirine girdi! Sahnede öyle sözler söyledi ki...
Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Dürbünü eline alıp talimatı verdi
Yok böyle bir atlama! Yürüye yürüye gelip resmen uçmaya başlıyorlar

Görüntüyü izleyenler inanamıyor! Bir anda uçuyorlar
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan yumruklu kavgada fenalaşıp, öldü

Arazi kavgası can aldı: 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan 'AK Parti'ye geçecek' iddialarına cevap

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! Sözleriyle alandakileri coşturdu