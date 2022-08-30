Canlı yayında ürküten anlar! Ünlü iş insanı, izleyiciler karşısında kalp krizi geçirdi

"Borsa Kralı" olarak da bilinen borsacı Nasrullah Ayan'ın katıldığı canlı yayında talihsiz anlar yaşandı. Ayan, izleyicilerin karşısında olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Kalbinin durmasının ardından yeniden hayata döndürüldüğü öğrenilen Ayan, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Artı TV'nin canlı yayınında kalp krizi geçiren İş insanı Nasrullah Ayan, başta ekran başındakiler olmak üzere herkese korku dolu dakikalar yaşattı.

"BEN BİRAZ RAHATSIZIM, DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Yayın sırasında aniden fenalaşan Ayan, "Ben biraz rahatsızım. Devam edemeyeceğim" diyerek ayrıldı. Kalp krizi geçiren Ayan'ın kalbinin durduğu ve daha sonra çalıştırıldığı belirtildi.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Edinilen bilgiye göre; yoğun bakımda uyutulan Ayan'ın durumu 48 saat sonra tekrar değerlendirilecek. Ekonomist Cüneyt Akman kişisel sosyal medya hesabından "Değerli dostum Nasrullah Ayan kalp krizi geçirmiş. Şimdi yoğun bakımdaymış, İrfan'dan aldığım bilgiye göre. Acil şifalar dilerim. İnşallah bunu da atlatacaktır." paylaşımında bulundu.