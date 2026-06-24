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Sanal medyada terör örgütü propagandasına 2 gözaltı

Sanal medyada terör örgütü propagandasına 2 gözaltı
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Antalya Manavgat'ta canlı yayında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen iki şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde canlı yayında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen H.D. ve Y.C.G., jandarma tarafından yakalandı.

Bir sanal medya platformu üzerinden canlı yayın yapan bazı kişilerin terör örgütü propagandası yaptığı yönündeki ihbarları değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Canlı yayına ait videoların yüz tanıma sistemi üzerinde analiz edilmesi sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin Ulualan mevkisindeki bir otele ait lojmanda kaldıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla H.D. ve Y.C.G., gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kişilerin hatırasına hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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