Canlı yayında cinayet itirafı

1995 yılında 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, 30 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme taşındı. Dosyada dile getirilen iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

ÖNCE İSTİSMAR SONRA CİNAYET

Programın 15 Aralık tarihli yayınında Emine'nin üvey babası Ercan Yılmaz tarafından cinsel istismara uğradığı, ardından öldürüldüğü öne sürüldü. Emine'nin kuzeni ve amcası, küçük kızın kayboluşuna ilişkin yıllardır süren belirsizliğin son bulması için programa başvurdu.

AİLE: ANNESİ GÖRÜŞMEMİZİ ENGELLEDİ

Emine'nin kuzeni Aymila, Emine ile iletişim kurmak istediklerini ancak annesi Raziye Yıldız'ın buna izin vermediğini iddia etti. Aile üyeleri, Raziye Yıldız'ın biyolojik babadan ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile dini nikah kıydığını ve Emine ile birlikte Yılmaz'ın evine taşındığını belirtti. Emine'nin kaybolmasının da bu sürecin ardından gerçekleştiği ifade edildi.

ÖZ KIZINDAN ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

Telefonla yayına bağlanan Ercan Yılmaz'ın öz kızı Selin, babasının Emine'ye şiddet uyguladığını, küçük çocuğun duvara savrulduktan sonra hareketsiz kaldığını ve ardından cesedin yok edilmesi için parçalandığını iddia etti. Selin'in ifadeleri stüdyoda büyük şok yarattı.

CANLI YAYINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Dosyada adı geçen anne Raziye Yıldız ise canlı yayında cinayeti itiraf etti. Emine'nin üvey babası tarafından tespih makinesinde öldürüldüğünü ve olay gecesi her şeyi gördüğünü belirten anne "Çektiğim çileleri siz bir görseydiniz… Hala gözlerimin önüne bir noktaya bakıp kalıyorum, kızımın her parçasını tekrar tekrar görüyorum. Ercan beni de öldürmeye kalktı. Dilimi penseyle çekmeye kalktı. Beni ısırıp parçaladığını bilmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.