Canlı yayına damga vuran an! Depremi anlatan profesör, bir anda oturduğu koltuktan yere düştü

Dün akşam deprem gündeminin konuşulduğu bir televizyon programında ilginç anlar yaşandı. Şehir Plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli video konferans yöntemiyle katıldığı canlı yayında esnasında bir anda oturduğu koltuktan yere düştü.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ardından yaşanan sarsıntıların şokunu yaşarken gündem de bu yöne kaydı. Dün akşam HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek Bilim' programında da deprem konusu ele alındı.

BİR ANDA DÜŞTÜ

Programın konukları arasında ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Ece Ceylan Baba, Ömer Ülker ve Şehir Plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli yer aldı. Stüdyoya görüntülü konuşma ile bağlanan Tekeli, şehirlerin tekrar nasıl ayağa kalkacağını anlatırken oturduğu sandalyeden yere düştü.

"ALTIMDAKİ KAYDI"

O anlarda stüdyodakiler de büyük şok yaşarken Tekeli, "Düştüm, altımdaki şey kaydı" ifadelerini kullandı. Programın sunucusu ise "Aman hocam size bir şey olmasın" dedi. Kısa sürede toparlanan Tekeli, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.