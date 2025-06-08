Cankurtaranlar, Halk Plajında Su Altı Temizliği Yaptı

Cankurtaranlar, Halk Plajında Su Altı Temizliği Yaptı
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Cankurtaranlar, Halk Plajında Su Altı Temizliği Yaptı
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İstanbul Florya ve Menekşe Plajı'nda görevli cankurtaran ekipleri, Yeşilköy Halk Plajı'nda su altında temizlik yaparak vatandaşların bıraktığı plastik atıklar ve diğer çöpleri temizledi. Öğrencilerin de katıldığı bu çalışmada, plajın kirli durumu gözler önüne serildi.

Halk plajında su altında temizlik yapan cankurtaranlar acı tabloyu gözler önüne serdi

İSTANBUL - İstanbul Florya ve Menekşe Plajı'nda görevli cankurtaran ekipleri Yeşilköy Halk Plajı'nda, su altına dalarak acı tabloyu gözler önüne serdi. Ekipler, vatandaşların kullandığı halk plajında plastik atık, cam şişe, poşet ve atık temizliği yaptı.

İstanbul Bakırköy Florya ve Küçükçekmece'de Menekşe Plajlarında görevli cankurtaran ekipleri, öğrencilerle birlikte Yeşilköy Halk Plajında su altında temizlik çalışması yaptı. Yaz aylarında vatandaşların yoğun kullandığı plajda dalış yapan cankurtaran ve kurtarma dalgıçları su altındaki acı tabloyu gözler önüne serdi. Ekipler, plastik atık, cam şişe, poşet temizliği yaptı. Öte yandan çeşitli okullardan gelen ilkokul öğrencileri ise ellerinde çöp poşetleriyle sahilde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Güncel
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