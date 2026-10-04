Çankırı Yapraklı'da çam ile köknarın dalları birbirine sarılmış görünüyor

Çankırı Yapraklı'da çam ile köknarın dalları birbirine sarılmış görünüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Yapraklı Yaylası'nda yan yana büyüyen çam ile köknarın dalları birbirine sarılmış bir görüntü oluşturuyor. Yaylaya gelen doğaseverler, adeta sarılmış izlenimi veren ağaçları cep telefonlarıyla görüntülüyor ve önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Yapraklı Yaylası'nda yan yana büyüyen çam ile köknar ağacının dallarının birbirine sarılmış görünümü ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki yayla, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla yıl boyunca doğaseverler ile kampçıları ağırlıyor.
Yaylada yan yana gelişen iki farklı türdeki ağacın dalları, büyüdükçe birbirine dolanarak dikkat çekici bir görüntü oluşturdu.
Bölgeyi ziyaret eden doğaseverler, adeta birbirine sarılmış izlenimi veren ağaçları cep telefonlarıyla görüntülüyor, önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Çam ile köknarın oluşturduğu doğal görüntü, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.