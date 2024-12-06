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Çankırı'nın Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri Adliyeyi Ziyaret Etti

Çankırı'nın Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri Adliyeyi Ziyaret Etti
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Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, 'SBL'de Hedefimi Belirliyorum Projesi' kapsamında Çankırı Adliyesi'ni ziyaret ederek avukatlık, savcılık ve hakimlik meslekleri hakkında bilgi aldılar.

Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Çankırı Adliyesi'ni ziyaret etti.

Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde "SBL'de Hedefimi Belirliyorum Projesi" kapsamında hukuk fakültesinde eğitim görme hedefi bulunan 12. sınıf öğrencileri, Çankırı Adliyesi'ne ziyarette bulundu.

Ziyarette öğrencilere Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi mezunu avukat Ömer Faruk Karagöz rehberlik etti.

Karagöz, öğrencilere avukatlık, savcılık ve hakimlik meslekleri hakkında bilgi verdi.

Çankırı Adliyesi'ndeki bir davaya da gözlemci olarak katılan öğrenciler, adalet ve hukuk alanlarında yürütülen çalışmaları gözlemledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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