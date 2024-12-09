Çankırı MTAL Öğrencileri Anadolu Isuzu'yu Ziyaret Etti

Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerinin Anadolu Isuzu firmasını ziyaret ettiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı MTAL, motor teknolojisi alanı öğrencileri ve öğretmenleri, araç üretim süreçlerini yerinde görmek amacıyla Kocaeli Çayırova'da bulunan Anadolu Isuzu firmasını ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler, motor teknolojileri, üretim süreçleri, üretim hataları ve modern üretim teknikleri hakkında insan kaynakları sorumlusu Özcan Fidan'dan bilgi aldı.

Isuzu mühendis ekibi, öğrencilerle üretim aşamaları ve sektörün geleceği hakkında bilgilerini paylaştı.

Geziden memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler ise okulda öğrendikleri bilgiler doğrultusunda yerinde gördükleri üretim sürecinin akılda daha kalıcı olduğunu belirtti.

Öğrenciler, firma yetkililerine Okul Müdürü Abdurrahman Şayık tarafından gönderilen plaket ve hediyeyi takdim etti.