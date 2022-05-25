Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

Çankırı merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Çankırı, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.A.A. ve H.I. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen C.K, S.K. ve Ş.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.