Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Çankırı merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Çankırı merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarını işleyen şüphelilere yönelik Çankırı, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı, şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.A.A. ve H.I. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen C.K, S.K. ve Ş.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, İstanbul, Çankırı, Güncel, Haberler

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