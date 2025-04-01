Çankırı'daki Tuz Mağarasına Bayram Yoğunluğu

Çankırı'da Hititler döneminden beri tuz elde edilen ve "Yer Altı Tuz Şehri" olarak adlandırılan mağarada, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Çankırı merkeze yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan, 18 bin metrekare kapalı alana sahip mağara, 200 yıllık olduğu değerlendirilen ve bozulmadan korunan eşek, tahnit edilmiş çeşitli hayvanlar ile çok sayıda heykel ve sanat eseriyle merak uyandırıyor.

Bayram tatilinde çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, mağara içinde fotoğraf çektiriyor, tuzdan yapılmış figürleri inceliyor.

Yer Altı Tuz Şehri Sorumlusu Gürol Topcu, AA muhabirine, bayramın birinci günü öğle saatlerinden itibaren ziyaretçi kabul etmeye başladıklarını söyledi.

Mağaraya ilginin yoğun olduğunu belirten Topcu, "Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçilerimiz geliyor. Çevredeki şehirlerin yanı sıra özellikle İstanbul, Hatay, Adana olmak üzere yoğun ilgi var. Bu ilgi de bizi sevindiriyor. Daha önce burası düzgün bir alan değildi ancak son yıllarda yapılan çalışmalarla, otopark, kafeterya peyzaj çalışmalarıyla tuz mağarası yeni bir çehre kazandı. Belediye Başkanı'mız İsmail Hakkı Esen de buraya büyük önem veriyor." dedi.

Mağaranın astım, bronşit, nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini ifade eden Topcu, "Misafirlerimiz de hem sağlık amaçlı hem turizm amaçlı burayı ziyaret ediyorlar. Günlük ortalama 3 ile 5 bin kişi arasında ziyaretçi ağırlıyoruz. Yerin 150 metre altına iniyorsunuz. İçeride Çankırı'da çıkarılan 7-9 milyon yıllık fosillere ait rölyefler var. Geçmiş dönemde burada çalışan bir eşek var. Güzel bir ambiyansı var içerinin." diye konuştu.

Mağarayı ziyaret etmek için İstanbul'dan gelen Suat Öztelli de tuz mağarasını sosyal medyada gördüğünü belirtti.

Mağaranın enteresan bir görüntüsü olduğunu söyleyen Öztelli, "Beklentimi fazlasıyla karşıladı burası. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla gezerek çıktık geldik." dedi.

Ankara'dan gelen Barış Dilsiz de aslen Çankırılı olduğunu, tuz mağarasını öteden beri bildiğini dile getirdi.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla mağaranın yeni bir görünüm kazandığını söyleyen Dilsiz, "Turizme yakışır bir hale gelmiş. Gurur duyuyoruz memleketimizin böyle bir kıymetini halka da açmış olmaktan dolayı, herkese tavsiye ediyoruz. En son 12-13 yıl önce gelmiştim. Çok fazla değişmiş burası. Bugün gördüğümüz yeni mimari tasarım, dekor yoktu, çok gelişmiş, ilimizin turizmine de önemli bir katkı sağlamış, farklı bir yer olmuş." ifadesini kullandı.