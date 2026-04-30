Çankırı'da Yeşilay tarafından anaokulu velilerine "teknoloji kullanımı" eğitimi verildi

Çankırı'da Yeşilay tarafından anaokulu velilerine yönelik, "Teknolojinin bilinçli kullanımı" ve "Teknolojik bağımlılık" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Yeşilay Çankırı Kadın Komisyonu Başkanı Duygu Hamlı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi klinik psikoloğu tarafından anaokulu velilerine yönelik eğitimde teknolojinin çocuklar üzerindeki etkileri, ekran süresinin dengeli yönetimi ve ailelerin bu süreçte üstlenebileceği rehberlik rolü hakkında bilgilendirme yapıldı.

Görüş alışverişinin ardından program sona erdi.