Çankırı'da Yangın: 100 Dekar Arazi Zarar Gördü, Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar ekili arazi zarar gördü, çok sayıda hayvan öldü.

Beldeye bağlı Yeni Mahalle Kumluçayır mevkisinde, buğday ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine alevler Abdullah Arslan'a ait ahır ve samanlığa sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar ekili arazi ile Arslan'ın ahır ve samanlığında zarar oluştu, ahırda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan, at, eşek, köpek ve tavuk telef oldu.

Yangında dumandan etkilenen Abdullah Arslan, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı, alevlerden kurtarılan bir kuzu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından tedavi altına alındı.

Saçak Belediye Başkanı Erdal Karakaya, gazetecilere, yangına hızla müdahale etmeye çalıştıklarını belirterek, "Abdullah Arslan kardeşimizin ahırı, samanlığı yandı. İçeride küçükbaş hayvanlardan telef olan var. Bütün belde halkımıza, köylülerimize, itfaiye ekiplerimize, herkese teşekkür ederim." dedi.

Belde sakinlerinden Yeliz Topal da ilk başta duman gördüğünü dile getirerek, yangının kendilerine doğru geldiğini, evlerinin yanmaktan son anda kurtulduğunu kaydetti.