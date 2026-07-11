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Çankırı'da park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çankırı'da park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Çankırı-Kızılırmak kara yolunda park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çankırı'da yol kenarında park halindeki traktöre çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adem S. (41) idaresindeki 18 DN 639 plakalı otomobil, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Tepealagöz köyü yol ayrımında park halindeki traktöre çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Satı İ. (80), Sadık İ. (75) ve Sadık Aras İ. (8) ağır yaralandı.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sadık Aras İ. ve Satı İ. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
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