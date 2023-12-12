Çankırı'da trafik kazası: 2 kişi hafif yaralandı
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrik arıza bakım aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Murat E. idaresindeki elektrik arıza bakım aracı, Şabanözü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Ahmet T. yönetimindeki otomobille çarpışarak ters döndü.
Kazada, arıza bakım aracının sürücüsü ile araçta bulunan Sait Karaaslan hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.