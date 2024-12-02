Çankırı'da Sis Zorluğu: Görüş Mesafesi 60 Metreye Düştü
Çankırı'nın Orta-Şabanözü kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis yüzünden ilerlemekte zorluk çekiyor.
Çankırı'da Orta- Şabanözü kara yolunda sis etkili oldu.
Orta ilçesinde etkili olan sis dolayısıyla Şabanözü ilçesi yönü ve D-100 kara yolu bağlantı yolunda görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.
Sürücüler sis nedeniyle Orta'dan Şabanözü ve D-100 kara yolu yönüne ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.