Çankırı'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı
Çankırı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kargaşada A.Ç.D. tüfekle vurularak yaralandı. Olay sonrası A.Ç. gözaltına alındı, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Manolya Sokağı'nda karşılaşan ve aralarında husumet bulunan A.Ç.D. ile A.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. tüfekle A.Ç.D'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan A.Ç.D, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli A.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel