Çankırı'da Sığırcık Kuşlarının Gökyüzündeki Dansı

Çankırı'da akşam saatlerinde gökyüzünde dans eden sığırcık kuşları güzel görüntüler oluşturdu.

Gün batımı saatlerinde Çankırı semalarında ortaya çıkan sığırcık kuşları, dakikalarca gökyüzünde dans etti.

Toplu şekilde farklı yönlere uçan sığırcıklar, vatandaşların ilgisi çekti. Sığırcık kuşlarının dansına kısa bir süre karga sürüsü de dahil oldu.

Bazı vatandaşlar da sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.