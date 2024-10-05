Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Şarampole Devrilen Araçta Hayatını Kaybeden Mehmet Said Gümüştekin'in Cenazesi Mardin'e Gönderildi

Çankırı'da Şarampole Devrilen Araçta Hayatını Kaybeden Mehmet Said Gümüştekin'in Cenazesi Mardin'e Gönderildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, babası tarafından kıldırılan namazın ardından Mardin'e gönderildi.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden çocuklardan 14 yaşındaki Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.

Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, yakınları tarafından Kurşunlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Hacı Recep Camisi'ne getirildi.

İlçede imam olarak görev yapan babası Abdulkerim Gümüştekin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Mehmet Said Gümüştekin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Mardin'e gönderildi.

Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kurşunlu Kaymakam Vekili Hüseyin Taha Fidan, Belediye Başkanı Şerafettin Uslu ve vatandaşlar katıldı.

Kurşunlu ilçesinde dün İ.H.Y'nin (14) kullandığı otomobilin Büyükgöl yolu mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 12'nci sınıf öğrencisi Osman Arılıkaltı ile 9'ncu sınıf öğrencisi Mehmet Said Gümüştekin yaşamını yitirmiş, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y. (14) ve M.R.B. (13) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Yerel Haberler Kurşunlu 3-sayfa Güncel trafik Mardin Yaşam

Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title