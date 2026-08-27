Haberler

Köpek Müezzinin Ayakkabılarını Kamerada Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı Çerkeş'te cami müezzini Osman Güney'in ayakkabılarını sahipsiz bir köpek aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpek, önce bir ayakkabıyı sonra diğerini alarak uzaklaştı. Müezzin, ayakkabıları daha sonra buldu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde cami müezzininin ayakkabılarını alarak uzaklaşan sahipsiz köpeğin görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçedeki Demirci Şeyh Camisi'nin müezzini Osman Güney, sabah namazının ardından camiden çıkmaya hazırlandığı sırada ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti.

Bir süre ayakkabılarını arayan Güney, bulamayınca caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye başladı.

Kayıtları izleyen Güney, ayakkabılarının cami çevresinde yaşayan sahipsiz bir köpek tarafından alındığını gördü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, köpeğin önce ayakkabılardan birini ağzına alarak camiden uzaklaştığı, ardından tekrar gelerek diğer ayakkabıyı da alıp farklı bir yöne götürdüğü görülüyor.

Müezzinin daha sonra ayakkabılarını bulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İslami NATO' genişliyor! Bir ülke daha davet gitti

"İslami NATO" genişliyor! Bir ülkeye daha davet gitti
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi

6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Barcelona'ya imzayı atan Livakovic'in mutluluğu gözlerinden okundu

Görüntüyü izlemeniz lazım! Mutluluktan uçacak
Amorim'den Leao'nun transferi hakkında açıklama

Galatasaraylıların beklediği açıklama geldi: 5 gün sonra...
Hayranı “Dans edelim” dedi! Mustafa Sandal bakın ne yaptı

"Beraber dans edelim" dedi, hayali gerçek oldu
Ay tutulması için saat verildi! Türkiye'den de izlenebilecek

Yarın gökyüzüne bakmayı unutmayın! Türkiye'den de izlenebilecek
Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da