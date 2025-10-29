Çankırı'da Pikap Devrildi: 1 Yaralı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir pikabın devrilmesi sonucu 70 yaşındaki sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, T.A. (70) yönetimindeki 53 AAR 217 plakalı pikap, D-100 kara yolu Kuzdere köyü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü T.A, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel