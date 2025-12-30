Çankırı'da park halindeyken yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde park halinde bulunan bir tırda yangın çıktı. Motor bölümünde başlayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü fakat tır kullanılamaz hale geldi.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde park halinde bulunduğu sırada yangın çıkan tır, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İ.K'ye ait 64 ADJ 715 plakalı tırın motor bölümünde, D-100 kara yolu kenarında park halindeyken alev çıkmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırın tamamını saran alevler söndürüldü.
Yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ülkü Yaşar Özen - Güncel