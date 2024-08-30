Çankırı'da, Orta- Şabanözü kara yolu yapım çalışmaları devam ediyor.

Orta-Şabanözü kara yolunda 50 kutu menfez, 14 insan ve araç geçişi için alt geçit ile 185 ve 35 metre uzunluklarında 2 de köprü bulunuyor.

Kara yolunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren projenin şantiye şefi Adem Durmaz, Orta ilçesinden itibaren 3 kilometre yolun 15 metre genişliğinde yapılacağını belirterek, "Yıl 1,5 ayda teslim edilecek. Sürücülerimizden çalışmalar sürerken levha ve işaretlere uymalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.