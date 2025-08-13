Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 15.15'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Atkaracalar ilçesi Höyük mevkisinde orman yangını ihbarı üzerine Orman, İtfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi, Sağlık, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 4 iş makinesi, 26 pikap olmak üzere toplam 52 araç ve 197 personelle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu yangın, saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.