Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangına birçok ekip müdahale etti ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 15.15'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Atkaracalar ilçesi Höyük mevkisinde orman yangını ihbarı üzerine Orman, İtfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi, Sağlık, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankeri, 4 iş makinesi, 26 pikap olmak üzere toplam 52 araç ve 197 personelle müdahale edildiği bildirilen açıklamada, "Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu yangın, saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
CHP'li Özgür Erdem İncesu'dan bomba iddia: Yapılmayan şap aşısının parasını istiyorlar

Şap hastalığının vurduğu ilde vatandaşlara bu mesaj mı gitti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.