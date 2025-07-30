Çankırı'da Orman Yangını: 18,8 Hektar Alan Zarar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınında 18,8 hektar alanın etkilendiği bildirildi. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. 132 araç ve 600 personel ile müdahale gerçekleştirildi.

'18,8 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRMÜŞTÜR'

Çankırı Valiliği, Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınında 18,8 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sarıkaya köyü yakınında çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangına müdahale çalışmalarında toplam 132 araç ve 600 personelin görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Müdahale çalışmalarında 7 helikopter, 125 kara aracı konuşlandırılmıştır. Personelin 210'u gönüllülerden oluşmaktadır ve aktif olarak çalışmalara destek vermektedirler. Türk Kızılay, yangın söndürme ekiplerine 600 kişilik beslenme desteği sağlamıştır. Ayrıca, psikososyal destek çalışmaları için 4 araç ve 20 personel hazır bekletilmektedir. Yangın sonucunda 18,8 hektar alan zarar görmüştür. Gelişmeler, Sarıkaya köyü ormanlık alan üzerinde kurulan Olay Yeri Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre yakından takip edilmektedir" denildi.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti

Yengesini tüfekle vurup intihar etti! Nedeni akılalmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in şartı kabul edildi! CHP, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak

Özel'in şartı kabul edildi! CHP çözüm komisyonuna katılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.