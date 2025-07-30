Çankırı'da Orman Yangını: 18,8 Hektar Alan Zarar Gördü

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyü ormanlık alanında çıkan yangında 18,8 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 29 Temmuz Salı günü saat 12.49'da orman yangını ihbar edildiği, ilk müdahalenin 13.07'de gerçekleştirildiği belirtildi.

Yangının kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müdahale çalışmalarında 132 araç ve 600 personel görev yapmaktadır. Çalışmalarda 7 helikopter ile arazöz, su tankeri, iş makineleri ve diğer destek araçları dahil 125 kara aracı kullanılmıştır. AFAD ve orman gönüllüleri, akredite sivil toplum kuruluşları olmak üzere personelin 210'u gönüllülerden oluşmaktadır ve aktif olarak çalışmalara destek vermektedirler. Türk Kızılay, yangın söndürme ekiplerine 600 kişilik beslenme desteği sağlamıştır. Ayrıca psikososyal destek çalışmaları için 4 araç ve 20 personel hazır bekletilmektedir. Yangın sonucunda 18,8 hektar alan zarar görmüştür."