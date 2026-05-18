Çankırı'da "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Çankırı'da orman yangınlarına dikkat çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen 'Orman Benim' etkinliğinde, yangına neden olabilecek atıklar toplandı. Vali Hüseyin Çakırtaş, yangınların yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu vurguladı.

Kenbağ Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Hüseyin Çakırtaş, orman yangınlarının yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Bu yangınların çoğunun da sigara izmaritinden kaynaklandığını belirten Çakırtaş, "Sadece ormanda yaşayan börtü böceği düşünmeyelim. Her türlü ormandan besleniyoruz, ağaçtan besleniyoruz, bitkilerden besleniyoruz, su kaynaklarından besleniyoruz. İlk yıl bir kamyon, ikinci yıl bir pikap, bu sene de inşallah çok daha az ormanda olmaması gereken malzemeyle günü ve yılı tamamlayacağız. İnşallah bundan sonra ne Çankırı'mızda ne bu bölgede ne de hiçbir yerde insan kaynaklı, bilinçsiz kullanımdan kaynaklı bir durumla karşılaşmayalım." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılar çevre temizliği yaparak yangına neden olabilecek cam ve benzeri maddeleri topladı.

Programa, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
