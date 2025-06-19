Çankırı'da Metruk Evde Yangın Çıktı

Çankırı'da Metruk Evde Yangın Çıktı
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Çankırı'nın Alibey Mahallesi'nde metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Çankırı'da metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alibey Mahallesi Keçe Kasım Sokak'ta metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü. Soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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