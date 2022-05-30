Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı

Çankırı'da farkı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak tutuklandı.

Çankırı'da farkı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Şabanözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şabanözü ilçesinde yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Şabanözü Çankırı Güncel Haberler

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