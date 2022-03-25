Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı - Haberler

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Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

Çankırı'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve asayiş ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Merkez ilçe ve Korgun ilçesinde yapılan çalışmada, "cebir tehdit veya hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 9 ay bulunan 2 kişi ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay olan bir kişi ve "kasten yaralama ve basit yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çankırı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi, Uyuşturucu, Çankırı, Güncel, Haberler

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