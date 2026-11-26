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Çankırı'da polis ekiplerince kasım ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı, 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde asayişin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 13 bin 660 kişi ve 22 bin 711 araç kontrol edildi, 311 araç trafikten men edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 31 kişiden 11'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 17 kişi hakkında sınır dışı işlemi yapıldı, kayıp olarak aranan 3 kişi bulundu.

Kentteki park, bahçe ve umuma açık işletmelerde yapılan denetimlerde 3 adreste kumar oynandığı tespit edildi. İş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatılırken, söz konusu işletmeler geçici süreyle faaliyetten men edildi.

Ayrıca 132 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.

Asayiş, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 330 fişek, 2 kesici alet, 1968 sentetik ecza hapı, 815 gram esrar, 13 gram sentetik uyuşturucu, 109 gram metamfetamin, 9 gram amfetamin, 12 gram kokain ve 8 bin 300 makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA