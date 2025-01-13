Çankırı'da Kartpostallık Manzaralar: Sis Denizi

Çankırı'yı kaplayan 'sis denizi' mest etti

ÇANKIRI - Çankırı'da oluşan sis denizi ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Kentin üzerini kaplayan sis bulutu dron ile havadan görüntülendi.

Çankırı'da etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan manzara mest etti. Şehir merkezini tamamen kaplayan sis denizi, güneşin doğuşuyla birlikte görsel şölene dönüştü. Sis bulutu üzerinde yükselen güneş, beyaz örtüyle birleşerek büyüleyici bir atmosfer sundu. 500 metre yükseklikten dronla kaydedilen görüntüler, şehrin sisle kaplanan eşsiz manzarasını gözler önüne serdi.