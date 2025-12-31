Haberler

Kardan kapanan yolda çalışma yapan ekipler, 4 ayıyla karşılaştı

Güncelleme:
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, kar nedeniyle kapanan yolu açmakta olan İl Özel İdaresi ekipleri, bir yetişkin ayı ve üç yavrusunu karşılaştı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

ÇANKIRI'da kardan kapanan yolda çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, 1'i yetişkin 3'ü yavru 4 ayı ile karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ilgaz ilçesi Balcı köyünde, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. İş makineleriyle yolu açma ve kar temizleme çalışması yürüten ekiplerin önüne, ayı ve 3 yavrusu çıktı. Ekipleri fark eden ayıları, bölgeden uzaklaşıp ormana girerek gözden kayboldu. Çalışanlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
