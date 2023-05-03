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Çankırı'da jandarma ekipleri itfaiye personeline güvenli trafik eğitimi verdi

Çankırı'da jandarma ekipleri itfaiye personeline güvenli trafik eğitimi verdi

Güncel Haberler

Çankırı'da jandarma ekiplerince itfaiye personeline güvenli trafik eğitimi verildi.

Çankırı'da jandarma ekiplerince itfaiye personeline güvenli trafik eğitimi verildi.

Çankırı İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen programda, 2021-2030 Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 50 itfaiye personeline güvenli trafik eğitimi ile ilgili bilgi aktarıldı.

İleri sürüş tekniklerinin de anlatıldığı eğitim programı soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ferhat Yazıcı - Güncel

Jandarma Çankırı İtfaiye Güncel Haberler

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