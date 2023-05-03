Çankırı'da jandarma ekipleri itfaiye personeline güvenli trafik eğitimi verdi
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Çankırı'da jandarma ekiplerince itfaiye personeline güvenli trafik eğitimi verildi.
Çankırı'da jandarma ekiplerince itfaiye personeline güvenli trafik eğitimi verildi.
Çankırı İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen programda, 2021-2030 Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 50 itfaiye personeline güvenli trafik eğitimi ile ilgili bilgi aktarıldı.
İleri sürüş tekniklerinin de anlatıldığı eğitim programı soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Ferhat Yazıcı - Güncel