Çankırı'da İtfaiyecilik Haftası'nda Eski ve Yeni İtfaiyeciler Bir Araya Geldi

Çankırı'da İtfaiyecilik Haftası'nda Eski ve Yeni İtfaiyeciler Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Çankırı'da düzenlenen İtfaiyecilik Haftası etkinliğinde eski itfaiyecilerle yeni nesil itfaiye erleri bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, itfaiyeciliğin zorlu ve kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

Çankırı'da İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla eski ve yeni itfaiye erleri bir araya geldi.

Çankırı Belediyesi İtfaiye Merkezi'nde düzenlenen programda yeni itfaiye erleri, eski itfaiyecilerden tecrübelerini dinleme fırsatı buldu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, itfaiyeciliğin zor ama kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

İtfaiye ekiplerinin görevini her zaman başarı ile tamamladığını vurgulayan Esen, "Eski ve yeni kuşağı bir araya getirelim dedik. Bugün koşullar daha iyileşmiş gibi ama iklim değişikliğinden kaynaklı olaylar yaşıyoruz. 2023 yılındaki depremde de itfaiye birimimiz çok büyük fedakarlık göstererek onlarca canı kurtardı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da devlet üstün madalyası aldılar. Onlarla her zaman gururlandık. İnşallah büyük felaketler yaşamayız. Sizlere de güzel bir emeklilik dönemi nasip olsun." dedi.

Göreve 1978'de başlayan emekli itfaiye çavuşu Tahsin Dönmez de çok zor şartlarda görev yaptıklarını anlatarak, "Araç yangınına kazmayla giderdik. Bir gün Kırkevler'de çıkan PTT yangınında sacın üstüne çıktım. Ayağımdaki çizmeler yandı, hatta ayaklarım da yandı. Modern cihazlarımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Dedesi ve babasının da Çankırı itfaiyesinin eski itfaiyecilerinden olduğunu aktaran itfaiye eri Recep Söyler ise itfaiyecilik mesleğinin bir aile geleneği olduğunu, dedesi Recep ve babası Hasan Söyler'den devraldığı değerler ile mesleğini yapmaya çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
