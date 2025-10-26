Haberler

Çankırı'da Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor

Güncelleme:
Çankırı'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 17,25'e geriledi. 5 Temmuz'da su seviyesi yüzde 26,86 iken, 25 Ekim itibarıyla ciddi bir düşüş gözlemlendi. Yerel halk su tasarrufu çağrısında bulundu.

Çankırı'da il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 17,25'e geriledi.

Çankırı merkez başta olmak üzere Orta, Şabanözü, Eldivan ve Kurşunlu ilçeleri, Kalfat, Yaylakent ve Dodurga beldelerinin yanı sıra bazı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi oldukça düştü.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz'da yüzde 26,86 olan barajdaki doluluk oranı 25 Ekim itibarıyla yüzde 17,25 olarak ölçüldü.

Baraj çevresinde Kayıören köyü sakinlerinden Osman Asan, AA muhabirine, barajın bugünkü haline üzüntüyle tanıklık ettiklerini söyledi.

Yaşının 65 olduğunu belirten Asan, "Burada eskiden Karga köyü vardı. Camisi, köy odaları hepsi suyun altında kalmıştı. 50-55 yıldır köyüme gelirim, bu kadar kurak bir yıl hiç görmedim. Baraj suları yüzde 80'den fazla çekildi. Yukarıda İncecik köyü vardı, barajın suyu oraya kadar çıkardı. Şimdi ise eski köyümüzün altına kadar çekilmiş durumda. Ne olur, sularımızı tasarruflu kullanalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
