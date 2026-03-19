Orta'da "Gençlerle Teravih Buluşmaları" programının ödül töreni yapıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde, ramazan ayında düzenlenen 'Gençlerle Teravih Buluşmaları' programının ödül töreni gerçekleştirildi. Program, gençlerin camilerle olan bağını güçlendirmeyi ve sosyal kaynaşmayı hedefliyor.

Orta İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen program, ilçedeki camilerde düzenlendi.

Ramazan ayında gençlerin camilerle bağını güçlendirmeyi amaçlayan program kapsamında teravih namazlarında bir araya gelen gençler hem ibadet etti hem de sosyal ve manevi anlamda kaynaşma fırsatı buldu.

Programın ödül töreni Merkez Camisi'nde yapıldı. Ramazan boyunca programa düzenli katılan gençler, yapılan değerlendirme sonucunda ödüllendirildi.

İlçe Müftüsü Erdem Dulum, ramazan ayının yalnızca oruç tutulan bir zaman dilimi olmadığını, aynı zamanda sabır, disiplin, kardeşlik ve maneviyatın en yoğun şekilde yaşandığı müstesna bir dönem olduğunu vurguladı.

Gençlerin bu süreçte gösterdiği azim ve istikrarın takdire şayan olduğunu belirten Dulum, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin

Telefonda Arakçi'ye fena çıkışmış: Bari biz buradayken yapmayın
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
12 ülkeden İran'a çağrı! Bakan Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş

12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
6 puanlık maçta kazanan Kayserispor

Küme düşme hattı alev alev
Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit Altıntop'u maalesef haklı çıkardı

Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu

İran saldırıları kilit vurdurdu! O ülke rafinerileri kapattı
Orhan Gencebay taburcu edildi

Ünlü sanatçıdan sevindiren haber