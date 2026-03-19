Orta'da 'Gençlerle Teravih Buluşmaları' programının ödül töreni yapıldı

Çankırı'nın Orta ilçesinde ramazan ayında düzenlenen, "Gençlerle Teravih Buluşmaları" programının ödül töreni gerçekleştirildi.

Orta İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen program, ilçedeki camilerde düzenlendi.

Ramazan ayında gençlerin camilerle bağını güçlendirmeyi amaçlayan program kapsamında teravih namazlarında bir araya gelen gençler hem ibadet etti hem de sosyal ve manevi anlamda kaynaşma fırsatı buldu.

Programın ödül töreni Merkez Camisi'nde yapıldı. Ramazan boyunca programa düzenli katılan gençler, yapılan değerlendirme sonucunda ödüllendirildi.

İlçe Müftüsü Erdem Dulum, ramazan ayının yalnızca oruç tutulan bir zaman dilimi olmadığını, aynı zamanda sabır, disiplin, kardeşlik ve maneviyatın en yoğun şekilde yaşandığı müstesna bir dönem olduğunu vurguladı.

Gençlerin bu süreçte gösterdiği azim ve istikrarın takdire şayan olduğunu belirten Dulum, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.