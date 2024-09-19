Çankırı'da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Çankırı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından şiirler okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çankırı Şube Başkanı Ahmet Çelik, buradaki konuşmasında, üzerinde yaşadıkları toprakların vatana dönüşmesi ve bayraklarının özgürce dalgalanmasının şehit ve gazilerin emsalsiz fedakarlıklarının eseri olduğunu ifade etti.

Buradaki törenin ardından "Kahramanlarla yürüyoruz" yürüyüşü ile "Kahramanlar sahada, kalbimiz onlarla" spor etkinliği gerçekleştirildi.