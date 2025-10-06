Çankırı'da Fotokapanda Yaban Hayatının Görüntüleri

Çankırı'da ormanlık alana kurulan fotokapana, çakal, sansar ve tilkinin görüntüleri yansıdı.

Yaban hayatını izlemek için bir doğasever tarafından ormanlık alana fotokapan yerleştirildi.

Bölgede bir süre kayıt alan fotokapan, çakal, sansar ve tilkiyi yiyecek ararken kaydetti.

Kayıtlarda, çakal, sansar ve tilkinin çevreyi yiyecek için kontrol ettiği, ardından bölgeden ayrıldığı görülüyor.