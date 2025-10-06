Haberler

Çankırı'da Fotokapanda Yaban Hayatının Görüntüleri

Çankırı'da Fotokapanda Yaban Hayatının Görüntüleri
Güncelleme:
Çankırı'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, çakal, sansar ve tilkinin yiyecek arayışını kaydetti. Yaban hayatını izleyen doğasever, hayvanların çevreyi kontrol ederek bölgeden ayrıldığını gözlemledi.

Kayıtlarda, çakal, sansar ve tilkinin çevreyi yiyecek için kontrol ettiği, ardından bölgeden ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel
